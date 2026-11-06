Президент Трамп обсудил с эмиром Катара деэскалацию в регионе — NDTV World
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности в регионе, сообщает NDTV World.
Посреднические усилия Катара
По данным канцелярии эмира Катара Amiri Diwan, Трамп и шейх Тамим говорили о дипломатических усилиях, предпринимаемых Катаром в качестве посредника. Разговор состоялся на фоне дипломатических контактов, направленных на предотвращение нового витка конфликта между США и Ираном.
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В материале говорится, что этот звонок стал одним из серии дипломатических контактов. Главный дипломат Ирана также общался со своими коллегами в государствах Персидского залива.
Призыв к диалогу
Эмир Катара подчеркнул важность продолжения диалога и использования дипломатических средств для урегулирования споров и предотвращения дальнейшей эскалации. Об этом говорится в заявлении канцелярии эмира.