Президент США Дональд Трамп на саммите в Маниле, на Филиппинах, присоединился к первой за два года встрече лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности — США, Японии, Австралии и Индии. Перед началом переговоров он объявил о запуске «ускорителя» в сфере искусственного интеллекта и сообщил о новых договоренностях по защите цепочек поставок критически важных минералов.

Во встрече на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приняли участие премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Как сообщает The Japan Times, это было первое участие Трампа в саммите Четырехстороннего диалога по безопасности.

ИИ и критически важные минералы

Трамп заявил, что будущее критически важных технологий должны определять государства, разделяющие общие ценности и интересы. По его словам, новая инициатива в сфере ИИ должна способствовать такому развитию технологий.

Президент США также сообщил о нескольких новых соглашениях по критически важным минералам. Он сказал, что они должны укрепить цепочки поставок и уменьшить уязвимость государств-участников перед экономическим принуждением со стороны одного поставщика.

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Япония находится в напряженных отношениях с Китаем после заявлений Такаити о возможности японского военного вмешательства в случае кризиса вокруг Тайваня. После этих высказываний Китай внес десятки японских компаний в экспортный черный список, запретив поставки товаров двойного назначения, а также прекратил экспорт редкоземельных металлов, важных для японской экономики.

Роль Четырехстороннего диалога по безопасности

Во вступительном слове Такаити заявила, что Четырехсторонний диалог по безопасности будет формировать будущее Индо-Тихоокеанского региона, и призвала придать новый импульс этому стратегически важному формату.

Объединение, созданное по инициативе покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2007 году, объединяет четыре демократии и является важным элементом японской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай считает этот формат попыткой окружить Пекин, тогда как его участники подчеркивают, что он не направлен против какой-либо отдельной страны.

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