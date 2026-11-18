Президент США Дональд Трамп во время визита в Манилу объявил о заключении крупного двустороннего торгового соглашения между Соединенными Штатами и Филиппинами. Об этом сообщает Anadolu Agency. Заявление он сделал на государственном обеде во дворце Малаканьян, устроенном президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и первой леди Лизой Аранетой-Маркос.

Трамп назвал договоренность крупнейшей торговой сделкой, которую США когда-либо заключали, и заявил, что она справедлива для обеих стран. При этом он не привел подробностей о тарифных ставках, уступках для отдельных секторов, объемах инвестиций, подписании документа или сроках его реализации.

Тарифы и двусторонняя торговля

Манила добивается смягчения американской пошлины на филиппинские товары, которая составляет 12,5%. США ввели эту ставку в июле из-за заявленной Вашингтоном неспособности Филиппин ограничить импорт продукции, изготовленной с использованием принудительного труда.

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По данным Офиса торгового представителя США, общий объем торговли товарами и услугами между США и Филиппинами в 2025 году достиг примерно 40,9 млрд долларов. Это на 10,9%, или на 4 млрд долларов, больше, чем годом ранее. Дефицит США в торговле товарами с Филиппинами вырос на 73,6% — до 8,5 млрд долларов, тогда как дефицит в торговле услугами сократился на 8,6% — до 3,6 млрд долларов.

Оборона, энергетика и ядерное сотрудничество

Трамп также заявил, что союз США и Филиппин сейчас сильнее, чем когда-либо, на фоне опасений в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Он сообщил о расширении оборонного сотрудничества с Манилой, назвав его одним из ключевых элементов региональной безопасности.

Президент США упомянул возможности для энергетического партнерства, в частности предложенный крупный проект трубопровода на Аляске для поставок энергии союзникам и партнерам через Тихий океан. По его словам, Филиппины могут стать естественным партнером этой инициативы, а переговоры уже продолжаются. Трамп также заявил, что США и Филиппины, вероятно, реализуют крупный совместный проект в сфере ядерной энергетики.

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