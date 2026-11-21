Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный ограничить возможность Конгресса запрашивать определенную информацию у федеральных ведомств, их сотрудников и подрядчиков. Об этом сообщает The Hill.

Условия для запросов Конгресса

Документ называется «Защита привилегий исполнительной власти и повышение эффективности федеральных контрактов». В нем указано, что Конгресс не может требовать информацию от органов исполнительной власти, государственных служащих или федеральных подрядчиков без надлежащей законодательной цели, которая не вмешивается в ключевые функции исполнительной власти.

Указ также обязывает федеральных подрядчиков немедленно уведомлять Белый дом и соответствующие ведомства о текущих или будущих запросах Конгресса. Подрядчики должны выполнять указания, полученные от Белого дома.

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Возможный судебный спор

Если Белый дом потребует от должностных лиц администрации не передавать Конгрессу коммуникации, ссылаясь на привилегию исполнительной власти, спор может перейти в суд. Министерство юстиции США ранее в этом году защищало такие полномочия в своем меморандуме.

Демократы заявляли о намерении расследовать деятельность Трампа и его союзников после получения большинства в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах. Будущий председатель комитета Палаты представителей по надзору Роберт Гарсия в ночь выборов обратился к администрации в соцсетях с призывом «Lawyer up».

Советник Белого дома Уилл Шарф в письме пообещал противодействовать расследованиям демократов. Он также сообщил членам Демократической партии, что они не будут иметь полномочий направлять письма о расследованиях, пока официально не получат большинство в январе. Ранее Шарф издал внутреннюю директиву, согласно которой сотрудники Белого дома должны получать одобрение администрации перед дачей показаний в Конгрессе.

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