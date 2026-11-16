В США президент Дональд Трамп заявил, что возможное возвращение Дженсена Хуанга на должность руководителя Nvidia не было бы плохой идеей. Он также сказал, что не считает доказанными утверждения о вероятных связях женщины, с которой у Хуанга были отношения, с китайской разведкой.

Заявление Трампа о Nvidia

Как сообщает The Independent, Трамп сказал журналистам, что значительная группа людей хотела бы возвращения Хуанга к руководству компанией. Президент добавил, что не возражал бы против такого решения и считает, что сооснователь Nvidia усвоил важный урок.

Трамп также упомянул главу Apple Тима Кука как кандидатуру, которую ранее предлагал в контексте руководства Nvidia. В то же время в новых комментариях он подчеркнул, что возвращение Хуанга могло бы быть приемлемым вариантом.

Утверждения о связях с разведкой

По данным издания, Хуанг покинул должность на прошлой неделе после того, как признал внебрачные отношения с бизнесвумен Элис Хуанг, которая не является его родственницей. Американские чиновники описывали ее как человека, подозреваемого в связях с Министерством государственной безопасности Китая.

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The New York Times, на которую ссылается The Independent, сообщала, что американская разведка пришла к выводу о вербовке Элис Хуанг китайской спецслужбой. По данным газеты, ей якобы поручили влиять на Хуанга, чтобы он содействовал продаже Пекину более передовых чипов Nvidia. The New York Times также писала о еще одних отношениях Хуанга — с подчиненной; по сообщению газеты, это побудило совет директоров отстранить его от компании.

Трамп заявил, что не слышал подтверждения того, что женщина была агентом Китая, в том числе от госсекретаря Марко Рубио. Он подчеркнул, что никто не доказал ее причастность к шпионажу, и предположил, что она могла не быть шпионкой.

В то же время, по информации The New York Times, Рубио подготовил секретную записку о возможной вербовке Элис Хуанг и в мае проинформировал об этом Трампа на борту Air Force One во время поездки в Китай. Трамп сказал, что не слышал об этих разведданных.

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