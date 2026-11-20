Президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что многочисленные сбои в работе банков, технологических компаний и сервисов в стране были отдельными случаями и часто возникали во время обновления систем. Об этом он сказал 20 ноября на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Anadolu Agency.

Обновления систем и сбои

По словам Трампа, тысячи компаний в США одновременно модернизируют свои системы, и во время таких процессов могут возникать проблемы. Он подчеркнул, что сбои не были связаны между собой и не представляли собой единый скоординированный инцидент.

Трамп также сказал, что компании могут обновлять системы с учетом искусственного интеллекта или по другим причинам. По его словам, во время таких процессов ситуация иногда может выйти из-под контроля, однако все случаи были отдельными событиями.

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Инфраструктура управления воздушным движением

Трамп отдельно отделил перебои, касавшиеся управления воздушным движением, от проблем частных компаний. Он объяснил их устаревшей инфраструктурой, которой, по его словам, более 55 лет. Администрация США стремится получить от Конгресса 50 миллиардов долларов на создание новой системы управления воздушным движением.

Уход директора по кибербезопасности

Трамп также заявил, что уволил национального директора по кибербезопасности Шона Кернкросса, объяснив решение своей оценкой его работы. Представитель Белого дома ранее подтвердил, что Кернкросс покинул должность, но не уточнил, был ли он именно уволен.

В течение месяца сбои затронули крупные банки, авиакомпании, технологические компании и федеральные сети. Чиновники заявляли, что причиной нарушений работы не были кибератаки.

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