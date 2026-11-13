Президент США Дональд Трамп в Гамильтоне, Канада, заявил, что антисемитизм в Соединенных Штатах, по его мнению, начался во времена Барака Обамы. Он также сравнил нынешнюю ситуацию с Германией 1938 года.

Заявление об антисемитизме

Отвечая на вопрос о том, насколько его беспокоит рост антисемитизма и что можно сделать в связи с этим, Трамп сказал, что удивлен событиями в США. По его словам, ситуация напоминает Германию 1938 года, а тенденция продолжается и является для него шокирующей, сообщает Anadolu Agency.

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Заявления относительно Израиля

На вопрос, считает ли он себя наиболее произраильским президентом США, Трамп ответил, что да. Он также заявил, что не понимает поддержки американцами еврейского происхождения избранного сенатора штата Мичиган Абдула Эль-Сайеда вместо кандидата от Республиканской партии.

Трамп назвал такую поддержку непонятной и сказал, что это сложная группа избирателей. Кроме того, он утверждал, что имеет в Израиле 99-процентную поддержку, и заявил, что очень склонен поддерживать Израиль.

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