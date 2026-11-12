Президент США Дональд Трамп заявил, что немедленно удвоит пошлины для Мексики, если мексиканские власти не остановят якобы большие группы мигрантов, направляющихся к южной границе Соединенных Штатов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Угроза относительно пошлин

Трамп опубликовал заявление в социальной сети Truth Social 12 ноября. Он заявил, что Мексика должна остановить мигрантов, иначе пошлины в отношении страны будут немедленно удвоены, а уступок не будет.

Президент США также утверждал, что якобы организуются большие караваны мигрантов, которые начинают «незаконный марш» через Мексику. По его словам, другие государства якобы направляют в США людей, которых не хотят оставлять у себя.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о ситуации на границе

Трамп связал якобы активизацию движения мигрантов с промежуточными выборами, состоявшимися во вторник. Он заявил, что после поражения республиканцев, когда демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса и победили на выборах губернаторов в ключевых штатах, возобновляется «вторжение» в США.

По словам Трампа, о его предупреждении проинформированы мексиканские чиновники, Пограничный патруль США и Служба иммиграционного и таможенного контроля США. Он также упомянул руководство Техаса, в том числе будущую губернатора-демократа Джину Инохосу, которая победила действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта. Правительство Мексики сразу не прокомментировало заявления Трампа и его угрозу повысить пошлины.

Читай нас в