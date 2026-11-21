Президент США Дональд Трамп заявил, что во взломе базы данных Федерального бюро расследований может быть положительная сторона. В интервью Fox News он подтвердил, что была взломана система, которую правоохранительные органы различных уровней используют для обмена криминальной информацией.

Заявление Трампа

Трамп предположил, что в результате инцидента могут появиться сведения о том, что он назвал фальсификациями во время выборов. Он также поинтересовался, кто стоит за атакой, и сказал, что взлом может позволить узнать больше о том, что он назвал «Россия, Россия, Россия».

Данные базы NCIC

Как сообщает CNBC, ссылаясь на двух осведомленных собеседников MS NOW, злоумышленники получили доступ к Национальному центру криминальной информации (NCIC). В этой базе содержатся, в частности, записи отпечатков пальцев ФБР, данные о разыскиваемых лицах, лицах, осужденных за насильственные преступления, и пропавших без вести.

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База NCIC предназначена только для использования правоохранительными органами, но не имеет статуса засекреченной. Какие именно данные могли быть изъяты во время атаки, в настоящее время неизвестно. ФБР не предоставило CNBC немедленный комментарий по поводу инцидента.

Это уже второе недавнее проникновение в системы ФБР. В сентябре группировка ShinyHunters взломала сайт агентства по трудоустройству. Тогда были скомпрометированы данные нынешних и бывших сотрудников ФБР, а часть операций агентства приостановили до устранения проблемы.

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