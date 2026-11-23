Президент США Дональд Трамп назначил директора Национальной разведки Джея Клейтона исполняющим обязанности национального кибердиректора. Он будет занимать эту должность до утверждения Сенатом кандидатуры Кирстен Дэвис, сообщает Anadolu Agency.

Временное назначение Клейтона

По данным The Washington Post, которая сообщила, что первым о назначении написал Axios, Клейтон будет исполнять обязанности национального кибердиректора до утверждения Сенатом кандидатуры Дэвис. В настоящее время она занимает должность главного информационного директора Пентагона.

Как директор Национальной разведки Клейтон координирует работу 18 американских разведывательных агентств. Он также возглавляет рабочую группу Белого дома по искусственному интеллекту.

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Смена после технических сбоев

Назначение произошло после серии технологических сбоев в этом месяце, затронувших авиакомпании, банки и популярные программные платформы. В частности, проблемы коснулись коммуникаций диспетчерского контроля Федерального управления гражданской авиации США и Microsoft Outlook. Согласно сообщениям, эти инциденты не выглядят кибератаками, однако они повлияли на важные системы.

На прошлой неделе Трамп уволил тогдашнего национального кибердиректора Шона Кернкросса и первоначально назначил Дэвис исполняющей обязанности. Белый дом заявил, что президент решил выдвинуть ее на эту должность на постоянной основе. До утверждения Сенатом Дэвис будет работать старшим советником Клейтона.

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