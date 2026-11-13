Президент США Дональд Трамп 13 ноября продлил на 90 дней действие исключения из Закона Джонса, которое позволяет танкерам под иностранным флагом перевозить нефть и другие товары между портами Соединенных Штатов. Решение сохраняет для перевозчиков доступ к более широкому флоту судов.

Индивидуальные разрешения для рейсов

Как сообщает OilPrice, продление подтвердил представитель Белого дома в комментарии Reuters. Это уже самое длительное в истории исключение из этого морского закона. В то же время иностранные суда должны получать одобрение для каждого отдельного рейса — такое ограничение ввели в августе после критики предыдущих общих исключений со стороны американской морской отрасли.

Закон Джонса, принятый в 1920 году, предусматривает, что грузы между американскими портами должны перевозиться судами, построенными в США, принадлежащими американским владельцам и имеющими американский экипаж. По действующим правилам перевозчики должны доказать отсутствие подходящих американских судов, прежде чем получить разрешение на использование иностранного флота.

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Влияние на перевозки и цены

Одной из первых компаний, воспользовавшихся первоначальным исключением, стала Phillips 66. В апреле она перевезла около 300 тысяч баррелей нефти Bakken из Техаса на нефтеперерабатывающий завод Trainer компании Monroe Energy в Пенсильвании. Рейс выполнил танкер HTM Warrior под флагом Мальты.

Согласно приведенным Reuters правительственным данным, в рамках общих исключений в марте и мае было выдано около 300 разрешений. После перехода в августе к индивидуальному согласованию рейсов было выдано 48 разрешений.

Белый дом рассчитывает, что дополнительная гибкость в перевозках поможет сдержать цены на бензин, дизельное топливо и удобрения. В то же время предыдущие исключения, по данным издания, не привели к значительному снижению цен на заправках, поскольку морские перевозки составляют лишь небольшую часть розничной стоимости топлива.

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