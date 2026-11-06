Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего советника по вопросам иммиграции, заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, заявив, что тот зашел слишком далеко в кампании по депортациям. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, причиной недовольства Трампа стала позиция первой леди Мелании Трамп. Она рассказала мужу, что среди людей, депортированных в рамках масштабной антииммиграционной кампании администрации, были ее знакомые.

Обеспокоенность после рейдов в Миннесоте

Как пишет The Wall Street Journal, это не первый случай, когда Мелания Трамп высказывала предостережения относительно депортационной политики администрации. В марте она якобы входила в группу советников, которые предупреждали президента, что кампания зашла слишком далеко. Разговоры проходили на фоне напряженности в Миннесоте после рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

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Первая леди также участвовала в разговорах с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и другими высокопоставленными чиновниками о реакции администрации на насилие и возможном пересмотре подхода. Издание отмечает, что иммиграционная политика стала важной политической темой для Республиканской партии после промежуточных выборов.

Заявления Миллера после стрельбы

Миллер был одним из ключевых деятелей администрации, формировавших ее жесткую иммиграционную политику. После гибели двух граждан США в Миннеаполисе его заявления также подверглись критике. 24 января сотрудники Пограничной службы США застрелили медбрата отделения интенсивной терапии Алекса Претти во время операции по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства.

Миллер назвал Претти внутренним террористом и заявил, что тот пытался убить федеральных агентов. Ранее он так же характеризовал Рене Гуд, которую агент ICE застрелил в ее автомобиле. Семья Гуд подала иск против агента и других чиновников администрации Трампа; Миллер также назван среди ответчиков по делу.

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