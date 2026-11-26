Президент США Дональд Трамп 4 декабря посетит штат Аризона, где выступит на церемонии закладки нового завода по производству микрочипов компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Белый дом и тайваньскую компанию.

Пятая очередь расширения

Визит Трампа совпадает с началом строительства пятой очереди производственного комплекса TSMC в районе Финикса. Предприятия компании в Аризоне производят микрочипы для Nvidia, Apple, AMD, Broadcom и Qualcomm.

В июле TSMC объявила о намерении дополнительно вложить 100 млрд долларов в расширение производственных мощностей в США. После этого общий объем заявленных инвестиций компании в американское производство чипов должен составить 265 млрд долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рабочие места и государственная поддержка

По оценке Белого дома, расширение производства позволит создать 10 тысяч прямых рабочих мест и еще 11 тысяч косвенных рабочих мест в местном сообществе. В настоящее время площадка обеспечивает более 12 тысяч рабочих мест в строительстве.

Трамп представляет инвестиции компании как следствие своей тарифной политики. В то же время строительство TSMC в Аризоне началось во время президентства Джо Байдена, а двухпартийный закон CHIPS and Science Act, подписанный Байденом, способствовал частичной финансовой поддержке проекта.

Расширение производства происходит на фоне роста спроса на чипы из-за развития искусственного интеллекта. США также наращивают внутреннее производство полупроводников, чтобы уменьшить уязвимость цепочек поставок.

Читай нас в