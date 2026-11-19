Президент США Дональд Трамп во время выступления на 33-й встрече экономических лидеров АТЭС в китайском Шэньчжэне заявил, что Вашингтон выступает против любых глобальных попыток регулировать, контролировать или сдерживать искусственный интеллект. Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Трамп назвал эту технологию суперинтеллектом и использовал обозначение SI. По его словам, США не допустят глобалистского регулирования или других действий, направленных на контроль или сдерживание этой технологии.

Американский президент также заявил, что США являются мировым лидером в сфере суперинтеллекта, который он назвал крупнейшей технологической трансформацией со времен промышленной революции. В то же время Трамп сказал, что у этой технологии есть негативные элементы, которыми следует осторожно управлять.

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Энергетика и запланированные встречи

В своей речи Трамп также говорил об американской экономике и экспорте энергоносителей в страны региона. Он упомянул об одобрении его администрацией трубопровода на Аляске для поставок природного газа в Азию.

Президент США также заявил, что американские нефтяные компании заходят в Венесуэлу, а Соединенные Штаты ведут там значительный бизнес. Кроме того, Трамп сообщил, что позже в тот же день встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации — государства-агрессора. Он назвал запланированную трехстороннюю встречу исторической и заявил, что ее участники обсудят новые возможности для трех сторон.

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