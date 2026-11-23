В Вашингтоне, США, президент Дональд Трамп заявил, что Китай может приобрести ещё 250 самолётов Boeing. Это заявление он сделал в понедельник в интервью CNBC, сообщает Anadolu Agency.

Возможная дополнительная покупка

По словам Трампа, он уже добился первоначальной продажи Китаю 250 самолётов Boeing. Президент США предположил, что китайская сторона может приобрести ещё 250 таких самолётов.

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В разговоре с CNBC он сказал: «Кстати, я продал Китаю 250 Boeing, и думаю, что они купят ещё 250». Трамп высказал предположение о возможной закупке, а не сообщил о заключении новой сделки.

Предыдущее заявление

В мае Трамп заявлял, что Китай согласился купить 200 самолётов Boeing, а также двигатели General Electric. Anadolu Agency отмечает, что возможная новая покупка могла бы расширить ранее объявленную договорённость. Агентство опубликовало сообщение 23 ноября 2026 года.

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