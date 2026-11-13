Президент США Дональд Трамп во время интервью в Белом доме заявил, что легко победил бы своего предшественника Барака Обаму на гипотетических президентских выборах. Такое состязание запрещено 22-й поправкой к Конституции США, которая не позволяет избираться президентом более двух раз.

Заявление Трампа об Обаме

Отвечая на вопрос спортивного комментатора Стивена А. Смита, Трамп сказал: «Да, думаю, я бы легко его победил». Он назвал Обаму «очень переоцененным» и заявил, что тот не был хорошим президентом и «разделял» страну.

Трамп также сослался на количество голосов, полученных им на выборах, и упомянул свои результаты в Техасе и Флориде. На вопрос о собственной характеристике он ответил: «Человек, который объединяет людей». По его словам, экономический успех может помочь объединить американцев.

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Конституционное ограничение

Как сообщает Anadolu Agency, разговор состоялся после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Трамп неоднократно заявлял, что эти результаты не отражают его личную политическую поддержку, поскольку его имени не было в избирательном бюллетене.

Барак Обама занимал пост президента США в 2009–2017 годах. Трамп был президентом в 2017–2021 годах, а в январе 2025 года вернулся в Белый дом.

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