Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оставить Пита Хегсета на посту главы Пентагона, несмотря на призывы некоторых людей отправить чиновника в отставку. Об этом RMF24 сообщает со ссылкой на телефонный разговор Трампа с корреспондентом ABC Джоном Карлом.

Трамп поддержал Хегсета

По словам журналиста, Трамп сказал, что полностью намерен оставить Хегсета во главе оборонного ведомства. Президент также признал, что получает звонки от людей, недовольных работой главы Пентагона, однако заявил, что не понимает причин этой критики.

Накануне Трамп также сказал журналистам, что не планирует увольнять Хегсета и что тот выполняет отличную работу. В то же время президент отметил, что нового министра было бы легче утвердить при нынешнем составе Конгресса — до того, как демократы получат большинство в Сенате в январе.

Десантис и инициатива по импичменту

Телеканал CBS ранее сообщил, что в ночь выборов Трамп спрашивал советников, стоит ли ему увольнять Хегсета. В качестве возможного преемника главы Пентагона CBS назвал завершающего срок полномочий губернатора Флориды Рона Десантиса.

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Тем временем уходящий республиканский конгрессмен Томас Мэсси заявил, что повторно внесет представление об импичменте Хегсета, в том числе в связи с войной с Ираном. По данным Politico, инициативу могут поддержать некоторые другие представители Республиканской партии, а также Демократическая партия.

RMF24 отмечает, что Мэсси уже вносил подобное предложение в сентябре. Тогда спикер Палаты представителей Майк Джонсон досрочно завершил сессию и отправил конгрессменов в округа на время избирательной кампании до голосования по инициативе.

Реакция после выборов

Дискуссия о будущем Хегсета усилилась после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что причиной неудачи партии стала война с Ираном. Трамп сказал, что в значительной степени согласен с такой оценкой.

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