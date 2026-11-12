Президент США Дональд Трамп призвал руководство Сената немедленно продвинуть пакет в рамках процедуры бюджетного согласования, предусматривающий 350 млрд долларов на военные нужды. Как сообщает The Hill, соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

Призыв к Сенату

Трамп заявил, что его администрация вновь укрепляет американские вооруженные силы, и обвинил демократов в намерении блокировать инвестиции в национальную безопасность. Он призвал руководство Сената поддержать пакет, который, по его словам, должен обеспечить военным «решающее преимущество».

По данным издания, у республиканцев есть лишь несколько недель для принятия законодательства до перехода контроля над обеими палатами Конгресса к демократам в начале нового года. Это должно произойти после успеха Демократической партии на промежуточных выборах, состоявшихся на прошлой неделе.

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На что планируют направить средства

Министр обороны США Пит Хегсет неоднократно призывал Конгресс одобрить пакет, в который вошли несколько приоритетов Трампа. Он называл финансирование необходимым для укрепления армии, расширения оборонно-промышленной базы и защиты национальной безопасности США.

Запрос на 350 млрд долларов предусматривает 47 млрд долларов на наращивание производства боеприпасов, 17 млрд долларов на систему противоракетной обороны Golden Dome и более 48 млрд долларов на критически важные минералы. Около 103 млрд долларов планируют направить на недорогие автономные системы, искусственный интеллект и средства противодействия беспилотникам.

В то же время пакет остается заблокированным в Конгрессе из-за споров о способах его финансирования. Некоторые республиканцы Палаты представителей в прошлом месяце заявляли, что готовы блокировать партийный пакет, если администрация не ужесточит политику в отношении России. Часть законодателей также сомневается, что общий объем финансирования сможет достичь 350 млрд долларов.

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