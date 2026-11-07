В США президент Дональд Трамп предложил генеральному директору UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. О своем обращении американский президент сообщил в публикации в Truth Social, сообщает ABC News Australia.

Предложение для главы UFC

В своей публикации Трамп назвал Уайта выдающимся, жестким бойцом и воином и прямо призвал его согласиться на работу. Он также попросил многолетнего промоутера боев взять с собой помощников. Президент добавил, что некоторые из них, по его словам, не из этой страны.

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Вакантная должность

В Белом доме по состоянию на субботу нет пресс-секретаря с 16 октября, когда Кэти Захария покинула должность, проработав на ней менее недели. Трамп сообщил о предложении Уайту в субботу, 7 ноября, по местному времени. Его публикация содержала предложение занять должность, а не сообщение о назначении Уайта на эту должность.

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