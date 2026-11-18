Президент США Дональд Трамп во время визита на Филиппины встретился с Имельдой Маркос — вдовой бывшего филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса-старшего и матерью действующего президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Об этом сообщает The Hill.

На видео, опубликованном помощником Белого дома в социальной сети X, Трамп и 97-летняя Маркос, передвигающаяся на инвалидной коляске, обмениваются приветствиями. В кадре она также посылает президенту США воздушный поцелуй. В другом видео Трамп сказал, что она всегда самая красивая.

Встреча в Маниле

Во время поездки в Манилу Трамп также встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. По данным издания, филиппинская сторона устроила для американского лидера торжественный прием. Маркос-младший также отправил Трампу на поздний ужин жареную курицу из Jollibee — филиппинской сети быстрого питания.

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Заявление о торговой сделке

Трамп заявил в Truth Social, что США и Филиппины достигли нового торгового соглашения, которое должно принести пользу фермерам и энергетической отрасли. Подробностей договоренности он не привел.

После визита на Филиппины Трамп должен был отправиться в Китай на трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, лидером государства-агрессора России. The Hill также отмечает, что Маркос-младший поддерживал хорошие отношения с администрацией Трампа: после победы Трампа на выборах 2024 года он позвонил ему с поздравлениями и передал привет от матери.

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