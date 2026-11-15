Президент Трамп обвинил Байдена в сбое авиасообщения США — The Independent
Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в масштабном сбое в системе управления воздушным движением, который привел к приостановке рейсов по всей стране. В публикациях в Truth Social он заявил, что администрация Байдена ухудшила состояние Федерального управления гражданской авиации США, а также призвал Конгресс как можно скорее выделить средства на новую систему управления полетами.
Сбой вызвал задержки и отмены
Как сообщает The Independent, федеральные власти после нескольких часов хаоса в аэропортах отменили распоряжение о приостановке вылетов, действовавшее на всей территории США. В субботу число отмененных рейсов превысило 6 тысяч. По данным FlightAware, в пятницу было задержано более 9 тысяч рейсов, хотя часть задержек могла быть связана с погодой или другими причинами еще до введения ограничений.
Трамп назвал значительную часть нынешней системы управления воздушным движением устаревшей и заявил, что его администрация уже начала работу над ее модернизацией. Он настаивает, что необходимое финансирование следует выделить сразу, а не частями.
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Проверяют действия подрядчика
Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что сбой связывают с работами по модернизации системы, которые выполнял оборонный подрядчик L3Harris. Компания заменяла участок старого медного кабеля на оптоволоконный, и, по словам Даффи, эти работы каким-то образом вызвали перегрузку системы.
По словам Даффи, чиновники выясняют, мог ли сбой стать следствием некомпетентности подрядчика или неисправности маршрутизатора. Эти версии на момент заявления министра находились на стадии проверки.