Президент США Дональд Трамп заявил, что действия республиканцев в Сенате, по его мнению, привели к значительным потерям Республиканской партии на промежуточных выборах. В публикации в Truth Social он раскритиковал верхнюю палату Конгресса за то, что она не приняла SAVE America Act и не отменила филибастер. Об этом сообщает The Hill.

Претензии к Сенату

Трамп заявил, что республиканский Сенат больше не должен быть местом, где законопроекты не получают дальнейшего продвижения. Он назвал непринятие SAVE America Act разрушительным для партии во время промежуточных выборов.

Президент также раскритиковал сенаторов-республиканцев за сохранение филибастера. По его словам, отказ отменить эту процедуру может войти в историю как одна из крупнейших политических ошибок в США. В то же время Трамп поздравил сенатора Джона Туна с переизбранием на очередной срок лидером республиканцев в Сенате.

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Результаты промежуточных выборов

По данным издания, демократы одержали значительные победы по всей стране и отобрали у республиканцев места в штатах Техас, Канзас, Миссисипи, Южная Каролина, Мэн и Айова. Демократическая партия должна получить контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом в январе.

После победы демократа Скотта Колома на выборах в Сенат в Миссисипи демократы, как сообщается, будут иметь 55 мест в верхней палате. На Аляске продолжается напряженная борьба между демократкой Мэри Пелтолой и действующим сенатором-республиканцем Дэном Салливаном: после последнего обновления подсчета голосов Пелтола имела незначительное преимущество.

SAVE America Act предусматривал бы более жесткие требования при регистрации избирателей, в частности предоставление подтверждения гражданства США для голосования на федеральных выборах. Законопроект одобрила Палата представителей, однако он не прошел Сенат. Федеральное законодательство США разрешает голосовать на федеральных выборах только гражданам страны.

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