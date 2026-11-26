В Астане президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что доверие к антидопинговой системе Российской Федерации, государства-агрессора, остаётся очень ограниченным. Для возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям необходима надёжная программа допинг-тестирования, сообщает Channel NewsAsia.

Усиленные независимые проверки

Банька выступил после заседания Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства в Казахстане. Он отметил, что полной уверенности ни в одной антидопинговой системе быть не может, однако прошлые нарушения со стороны России требуют особой осторожности.

По словам президента агентства, независимое Международное агентство по тестированию должно ввести строгий режим контроля для российских атлетов. Речь идёт об увеличении количества тестов как во время международных соревнований, так и в России. Банька считает, что большее число проверок, проведённых независимыми структурами, даст спортсменам уверенность в надлежащем тестировании тех, кто возвращается к соревнованиям.

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Статус RUSADA

Российское антидопинговое агентство RUSADA до сих пор не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Его не могут признать соответствующим кодексу, пока Всемирное антидопинговое агентство не проведёт аудит работы RUSADA в Москве. Банька сказал, что из-за войны безопасно направить туда экспертов сложно, в частности из-за опасности, связанной с беспилотниками в Москве.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации не допускать российских спортсменов и должностных лиц. Позднее комитет приостановил деятельность Российского олимпийского комитета из-за признания им спортивных организаций на временно оккупированных Россией территориях Украины, а в июле временно снял это приостановление. Несколько спортивных федераций уже разрешают российским спортсменам соревноваться.

Российские атлеты также ранее сталкивались с олимпийскими ограничениями из-за допинга: после расследования поддерживаемой государством допинговой схемы более 100 спортсменов не допустили к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Играх 2018, 2021 и 2022 годов допущенные россияне выступали без национального флага и гимна.

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