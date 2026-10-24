В Израиле президент Всемирного еврейского конгресса Рон Лаудер, который долгое время был близок к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, резко раскритиковал его в преддверии предстоящих выборов. Лаудер назвал главу правительства диктатором и заявил, что Нетаньяху не соблюдает правила демократии, сообщает Der Spiegel.

82-летний Лаудер возглавляет Всемирный еврейский конгресс с 2007 года. Он заявил, что продал и передал свои последние объекты недвижимости в Израиле и не планирует возвращаться в страну. По его словам, нынешнее израильское правительство ставит собственные интересы выше интересов общества.

Критика правительства и поддержка Айзенкота

Лаудер утверждает, что министры Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич разрушают страну с ведома и согласия Нетаньяху. Если бы ему пришлось выбирать кандидата на предстоящих выборах, он поддержал бы главу партии «Яшар» Гади Айзенкота.

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Лаудер познакомился с Нетаньяху, когда тот был послом Израиля при ООН в Нью-Йорке. По его словам, они поддерживали тесный контакт, однако после возвращения в Израиль Нетаньяху изменился и сосредоточился на политической карьере и усилении своей роли в партии «Ликуд».

Заявление о нереализованном мирном плане

Также Лаудер впервые рассказал о переговорах, которые, по его словам, он вел в конце 1990-х годов от имени израильского премьера с президентом Сирии Хафезом Асадом и премьер-министром Ливана Рафиком Харири. По утверждению Лаудера, после нескольких месяцев переговоров существовал десятипунктный мирный план, с которым согласились все трое политиков.

Лаудер заявил, что Асад был готов подписать документ, однако Нетаньяху этого не сделал. Он не раскрыл деталей договоренности и сказал, что у него хранятся два экземпляра окончательной версии плана. По его словам, план предусматривал, в частности, согласие Израиля на отступление с Голанских высот. Лаудер также выразил обеспокоенность состоянием отношений Израиля с США и посоветовал Нетаньяху не привлекать экстремистов в будущее правительство.

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