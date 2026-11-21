Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского лидера Владимира Путина, главу государства-агрессора России, убийцей в ответ на слова президента США Дональда Трампа, назвавшего его своим другом. В интервью CNN Зеленский сказал, что Трамп сам решает, как называть Путина, однако для Украины он является врагом и убийцей.

Как сообщает BBC News, Трамп назвал Путина другом во время встречи с ним и лидером Китая Си Цзиньпином в Китае в четверг. Президент США также заявил, что у него и Путина много лет прекрасные отношения.

Российская атака на Украину

Заявления прозвучали после российской атаки на Украину в пятницу. Российская Федерация, государство-агрессор, нанесла удары по мостам в Киеве и железнодорожным станциям. По данным BBC, погибли по меньшей мере девять человек.

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Зеленский назвал этот удар крупнейшим с начала года. По его словам, Россия применила 110 ракет, в том числе 27 баллистических, а также более 400 дронов. Президент Украины сообщил о погибших и раненых мирных жителях.

Заявления Трампа и реакция Польши

После ударов Трамп сказал журналистам в Белом доме, что Путин хотел бы завершить войну. Он также заявил, что и Зеленский, и Путин хотят окончания войны, и повторил, что не может сказать, является ли российский лидер другом Соединенных Штатов.

Зеленский отметил, что дружеское отношение к Путину означает недостаточное давление на него. Тем временем Польша заявила, что российская крылатая ракета была среди трех объектов, которые утром нарушили ее воздушное пространство. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент провокацией Москвы.

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