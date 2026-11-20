Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Берлине, что еще не получил от США приглашения на саммит G20, который должен состояться 14–15 декабря в Майами. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп пригласит Украину как близкого союзника.

Как сообщает Der Spiegel, Зеленский сказал, что другие участники Группы двадцати подавали сигналы о желании видеть Украину на встрече. По его словам, в случае приглашения он будет представлять свою страну и народ. Это заявление президент сделал после встречи Коалиции желающих в Берлине.

Приглашение для Путина

Администрация США уже пригласила на саммит президента РФ — государства-агрессора Владимира Путина. Россия входит в G20, тогда как Украина не является членом этой группы ведущих развитых стран и стран с развивающимися экономиками.

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США рассчитывают на прогресс в прекращении войны России против Украины до проведения саммита. Участие Путина во встрече пока не подтверждено. Зеленский также заявил, что не знает, каким будет ответ российской стороны на приглашение.

Отношения с Трампом

Во время разговора с журналистами Зеленского спросили, называл ли Трамп его другом. Украинский президент ответил, что, по его мнению, такое было, но позднее отметил, что точно этого не помнит. Он добавил, что Трамп употреблял в отношении него разные, в том числе позитивные, слова.

За несколько часов до этого Трамп публично назвал Путина своим другом во время встречи в китайском Шэньчжэне.

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