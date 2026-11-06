Президент Владимир Зеленский на саммите в Мадриде, Испания, заявил, что в результате атак Российской Федерации — государства-агрессора — повреждена каждая украинская электростанция. Он призвал лидеров Латинской Америки помочь Украине как можно скорее получить оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, сообщает The Guardian.

По словам Зеленского, ремонтные бригады работают круглосуточно. Президент подчеркнул, что Украине необходимо максимально широкое международное сотрудничество для восстановления и ремонта энергосистемы. Он отметил, что компании из Испании и Латинской Америки могут поддержать эти работы, а необходимое оборудование должно быть совместимо с украинской электросетью.

Встречи в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп после встречи с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым заявил, что ожидает «очень большую» договоренность с Россией, которая, по его словам, будет касаться не только войны против Украины, но и «всей Европы». Трамп сообщил, что встреча с Дмитриевым в Белом доме не была запланирована.

Он также сказал, что в тот день не встречался с украинскими должностными лицами, которые находились в Белом доме на переговорах, организованных первой леди США Меланией Трамп.

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Атаки и последствия обстрелов

Россия и Украина ночью обменялись воздушными ударами. По данным видеоанализа Reuters, нефтеперерабатывающий завод в Рязани, один из крупнейших в России, мог подвергнуться атаке в рамках масштабного налета дронов на промышленные объекты города.

В Камышевахе Запорожской области спасатели продолжали искать более 30 человек, которые, по предварительным данным, могли оставаться под завалами бывшей школы и укрытия после удара российскими управляемыми авиационными бомбами. Зеленский сообщил о 43 подтвержденных погибших и об одном человеке, которого ранее считали пропавшим без вести, но нашли живым.

Глава созданной Россией оккупационной администрации Луганской области Леонид Пасечник заявил, что в результате украинской атаки на автобус на временно оккупированной территории погибли пять человек, еще 13 получили ранения.

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