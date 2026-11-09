Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация, государство-агрессор, использовала временное прекращение боевых действий в оккупированных Олешках на Херсонщине для ротации военных и техники. По данным RMF24, в город и прилегающую общину ввели дополнительные силы оккупантов.

Заявление Зеленского

Украинский президент сообщил в социальных сетях, что российская армия под прикрытием гуманитарной операции в Олешках провела значительную ротацию личного состава и техники на левом берегу Днепра. По его словам, дополнительные силы оккупантов ввели в сам город и окружающую общину.

Зеленский также заявил, что командование Вооруженных сил Украины должно представить предложения по дополнительным мерам для защиты жизни жителей Херсона от российского террора.

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Временное прекращение боевых действий

Перемирие в Олешках длилось с 27 октября по 1 ноября. В этот период эвакуированные жители вернулись на подконтрольную Киеву территорию. Вместе с ними вернулась украинская делегация, выполнявшая в городе гуманитарную миссию.

23 октября Белый дом сообщил, что Украина и Россия договорились временно остановить боевые действия в Олешках, чтобы доставить гуманитарную помощь и подготовить эвакуацию гражданских лиц. Американская администрация тогда заявляла, что достижению договоренности способствовала первая леди США Мелания Трамп.

Ситуация в городе

Олешки расположены примерно в четырех километрах от Херсона, на левом берегу Днепра, который временно оккупирован Россией. Украинские власти неоднократно сообщали о сложной ситуации местных жителей. Американская сторона подтверждала, что там без доступа к продовольствию и питьевой воде находились до двух тысяч человек, среди которых 50 детей.

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