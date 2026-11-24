Президент Владимир Зеленский в Берлине, Германия, во время видеообращения к встрече парламентариев стран НАТО призвал как можно скорее провести переговоры с участием Украины, Европы, США и России как государства-агрессора. По его словам, Киев готов к такой встрече уже на следующий день.

Зеленский заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы четырехсторонняя встреча состоялась как можно скорее. Он также сказал, что партнеры Украины хотят попытаться организовать переговоры до Рождества, однако Киев надеется на более раннюю дату.

Участие Европы

Европейские правительства не участвовали в предыдущих обсуждениях с Москвой. В последние недели их стремление присоединиться к переговорному процессу стало более заметным, сообщает France 24.

Президент также повторил, что Украина стремится к полноправному членству в НАТО, а не только к гарантиям безопасности от государств Альянса. По его словам, боевой опыт Украины, инновационная оборонная промышленность и большая армия могли бы укрепить НАТО.

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Позиция НАТО и гарантии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступивший после Зеленского на том же мероприятии, подчеркнул поддержку Украины Альянсом. В то же время он отметил, что вступление Украины требует единогласной поддержки союзников, и сейчас не все из них согласны на ее членство. Рютте также отверг мнение о том, что внешние силы, в частности Россия, могут определять состав НАТО.

На прошлой неделе посланник США Джаред Кушнер заявил в Берлине, что Вашингтон может рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности, подобных предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора, в рамках мирного урегулирования. Зеленский отметил, что без полного членства в НАТО остаются вопросы относительно механизма таких гарантий, в частности о странах-участницах, размещении войск в Украине, стоимости обязательств и их эффективности.

Президент также призвал государства НАТО передать Украине больше средств противовоздушной обороны для отражения российских воздушных атак.

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