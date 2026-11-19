Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он мог заснуть во время выступления председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. В Белом доме эти утверждения опровергли.

Что произошло во время выступления

Как сообщает The Guardian, во время телевизионной трансляции Трамп примерно на 10 секунд закрыл глаза. Его голова была наклонена вниз, а руки оставались сложенными перед ним.

Несколько известных критиков Трампа в социальных сетях заявили, что президент спал. Среди них — группа Republicans Against Trump, пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и консервативный юрист Джордж Конуэй.

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Позиция Белого дома

Представители администрации президента США отвергли эти предположения. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Трамп во время речи смотрел на документы перед собой, а движения его глаз якобы это подтверждают.

По данным издания, Трампа и ранее обвиняли в том, что он засыпал или выглядел сонным во время публичных мероприятий, в том числе пресс-конференций в Овальном кабинете, заседаний правительства и спортивных событий. Представители администрации и союзники президента объясняли такие эпизоды морганием или внимательным слушанием собеседников.

Государственный секретарь США Марко Рубио в июне заявил законодателям, что никогда не видел, чтобы Трамп засыпал. Вице-президент Джей Ди Вэнс в прошлом году также говорил, что президент почти не спит даже во время длительных перелетов.

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