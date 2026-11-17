Президент Эстонии Юлле Мадизе заявила, что решение о возможном закрытии автомобильных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией — государством-агрессором — должно основываться на оценке экономических, гуманитарных, дипломатических последствий и последствий для безопасности. Она призвала правительство не принимать эмоциональных решений, которые могут навредить интересам страны.

Как сообщает ERR News, Мадизе считает, что туристические поездки и поездки за дешёвыми товарами через восточную границу следует прекратить. В то же время, по её мнению, необходимо сохранить возможность пересечения границы для дипломатических и гуманитарных поездок, в частности для людей, у которых по другую сторону границы есть пожилые родственники или дети.

Факторы безопасности и гуманитарные факторы

Президент отметила, что правительство должно учитывать и информацию, которая не является полностью публичной. Речь идёт, в частности, о возможной вербовке людей для деятельности против Эстонии во время пересечения границы, а также о способности органов безопасности реагировать на потенциальные угрозы.

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Мадизе также сказала, что закрытие границы не предотвратило бы нападение на компанию Milrem и недавние попытки атак на Threod. По её словам, обстоятельства, при которых Финляндия принимала решение о закрытии своей границы, отличались от эстонских, а открытая граница была полезна для Эстонии.

Возможные дополнительные ограничения

Она не исключила, что после анализа правительство может ввести дополнительные ограничения для поездок, не имеющих гуманитарной или дипломатической необходимости. Мадизе подчеркнула, что Польша также сохраняет пограничные переходы открытыми, а дипломатам и людям, которые едут по гуманитарным причинам или на работу, в отдельных случаях необходимо пересекать границу.

Комментируя ситуацию в Нарве, президент призвала не преувеличивать угрозы для города и его экономики. По её словам, заместитель исполнительного директора Frontex Уку Сареканно подтвердил, что 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны вместе с семьями находятся в Нарве и Нарва-Йыэсуу и оценивают развитие ситуации на границе.

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