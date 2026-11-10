Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Бухарест объявила, что Румыния получит дополнительные 10 млн евро для усиления поисково-спасательных операций в Черном море.

Средства для спасательных операций

О финансировании фон дер Ляйен сообщила 9 ноября во время совместного заявления для прессы с президентом Румынии Никушором Даном во дворце Котрочень. Как сообщает Romania Insider, средства должны способствовать улучшению поисково-спасательных возможностей Румынии в Черном море.

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Региональный центр безопасности

Еврокомиссия также планирует выделить 50 млн евро, чтобы ускорить создание регионального центра морской безопасности с участием Румынии и Болгарии. Инициатива предусматривает более тесное сотрудничество с Турцией.

Заявления прозвучали на фоне усиления обеспокоенности безопасностью после атак российских беспилотников на коммерческие суда вблизи побережий Румынии и Болгарии.

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