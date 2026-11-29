Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на Иран после гибели двух граждан Италии в результате атаки беспилотника в Кувейте 26 ноября. Италия и Кувейт возлагают ответственность за нападение на Тегеран, тогда как иранские власти это отрицают, сообщает Jerusalem Post.

Погибшими названы гражданские техники Rheinmetall Italia Антонио Саккоччо и Эмануэле Ло Руссо. Они обслуживали системы противовоздушной обороны, которыми пользуются вооруженные силы Кувейта. По данным Reuters, также получили ранения капитан кувейтской армии и гражданин Пакистана.

Реакция ЕС и Италии

Фон дер Ляйен заявила, что безопасность в регионе Залива касается всех, и призвала усилить давление на Тегеран, чтобы прекратить атаки против соседей Ирана и партнеров ЕС в регионе. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни проинформировал об инциденте Сенат Италии, а премьер-министр Джорджа Мелони выразила соболезнования семьям погибших.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

27 ноября Кувейт вызвал посла Ирана Мохаммада Тотонджи и вручил ему официальный протест. Заместитель министра иностранных дел Кувейта Хамад аль-Машаан возложил на Иран полную ответственность за атаку и заявил о праве страны на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Позиция Тегерана и расследование

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время разговора с Таяни выразил соболезнования в связи с гибелью итальянцев, однако назвал обвинения в адрес Тегерана безосновательными. Он заявил, что Иран не играл никакой роли в инциденте, и предложил Кувейту и Италии сотрудничество в установлении происхождения и обстоятельств инцидента.

Таяни сообщил, что следствие установило: дрон был изготовлен в Иране, однако само по себе это не доказывает непосредственной причастности иранских сил к атаке. Прокуратура Рима открыла расследование; среди возможных версий рассматривается причастность поддерживаемых Ираном группировок в Ираке. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто также сообщил парламенту о намерении передислоцировать часть итальянских военных из Кувейта в Саудовскую Аравию.

Читай нас в