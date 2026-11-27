Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 26 ноября раскритиковала решение Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) запустить конфиденциальную горячую линию для сбора сведений о возможной коррупции среди мексиканских чиновников. В Мехико она заявила, что такая инициатива является вмешательством во внутренние дела страны, сообщает UPI.

Линии WhatsApp и Signal

Глава DEA Терренс Коул 25 ноября объявил в социальных сетях о конфиденциальных каналах в WhatsApp и Signal. Жителей северо-западного мексиканского штата Синалоа призвали сообщать информацию о чиновниках, которые, согласно формулировке агентства, оказывают материальную поддержку наркокартелям, отнесенным DEA к иностранным террористическим организациям.

В публикации Коул также упомянул преступные сети и лиц, которые, по его утверждению, отмывают деньги для финансирования наркотерроризма. Он заявил, что информация, личность и безопасность тех, кто сообщает данные, имеют значение.

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Реакция мексиканских властей

Шейнбаум предложила представить, как отреагировало бы правительство США, если бы мексиканское министерство безопасности открыло в WhatsApp линию для сообщений о коррупции в Соединенных Штатах. Она также призвала американские власти сосредоточиться на борьбе с наркоторговлей и связанной с ней коррупцией на собственной территории.

Кабинет безопасности Мексики заявил, что страна не принимает односторонние действия или вмешательство на своей территории. Там подчеркнули, что у Мексики есть учреждения, уполномоченные принимать заявления, расследовать преступления, противодействовать коррупции и предотвращать безнаказанность.

В то же время Мексика и США сотрудничали в делах против крупных наркоторговцев. За неделю до заявления Коула обе страны приветствовали задержание Фаусто Исидро Месы Флореса, известного как Эль Чапо Исидро, которого описывали как одного из наиболее влиятельных наркоторговцев в Синалоа.

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