В Гааге, Нидерланды, в понедельник начнется 25-я сессия Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда. Председательница МУС Томоко Аканэ планирует в первый день встречи призвать участников к конкретной поддержке суда на фоне санкций Соединенных Штатов.

Санкции и смена места встречи

Ассамблею первоначально планировали провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, однако в конце сентября место проведения перенесли в Гаагу. Причиной стали санкции США против руководства МУС и визовые ограничения, затронувшие часть делегаций.

Как сообщает The Japan Times, Аканэ заявила, что политическая воля государств-участников проходит испытание. По ее словам, принятых мер недостаточно, поскольку администрация президента США Дональда Трампа расширила круг целей санкций с должностных лиц суда на всю организацию. На отдельных встречах с министрами государств-участников она намерена просить о конкретном сотрудничестве с учетом обстоятельств каждой страны.

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Бюджет и выборы судей

В ходе сессии, которая продлится до 7 декабря, также рассмотрят бюджет МУС на 2027 год. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после встречи с Аканэ заявила, что Япония, крупнейший национальный донор суда, перечислит свой взнос за 2027 год авансом уже в этом году. Аканэ пояснила, что этот платеж равен почти двум месяцам расходов МУС.

В понедельник ассамблея также изберет шестерых судей, чьи полномочия истекают в марте 2027 года, включая Аканэ. Япония выдвинула кандидатом прокурора Верховной прокуратуры Японии и посла по вопросам сотрудничества в сфере международного права Ёсимицу Ямаути. Следующего председателя суда будут избирать 18 судей МУС.

По данным издания, МУС насчитывает 125 государств-участников и регионов. С июля, когда Трамп призвал членов покинуть организацию, семь участников, включая Венесуэлу, уведомили ООН о выходе из МУС.

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