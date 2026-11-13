Президент Мексики Клаудия Шейнбаум встретилась в Национальном дворце с президентом и сооснователем OpenAI Грегом Брокманом и его командой. Стороны обсудили различные варианты применения искусственного интеллекта, в частности в сфере здравоохранения.

Шейнбаум сообщила о встрече в социальных сетях. По ее словам, участники разговора согласились, что технологии искусственного интеллекта могут быть полезны для оказания медицинской помощи, сообщает Mexico News Daily.

Цифровизация системы здравоохранения

Встреча состоялась через несколько недель после объявления федерального правительства о создании Консультативного совета по цифровой трансформации сектора здравоохранения. Его задачей определено улучшение контроля, хранения и распределения медикаментов.

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Члены совета должны использовать цифровые инструменты и искусственный интеллект для выявления дефицита лекарств, контроля запасов на складах и ускорения поставок препаратов в государственные больницы и медицинские центры. Шейнбаум не сообщала, будет ли OpenAI сотрудничать с этим советом.

Интерес к модели умных больниц

Во время пресс-конференции Шейнбаум также заявила о заинтересованности правительства в сотрудничестве с Китаем в различных сферах, в том числе в области умных больниц. Перед поездкой в Шэньчжэнь на встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества она сказала, что Мексика стремится внедрить такой подход в стране.

Умные больницы используют различные технологии, в том числе искусственный интеллект, для автоматизации отдельных процессов и улучшения ухода за пациентами.

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