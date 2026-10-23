В Мексике президент Клаудия Шейнбаум рассказала о напряжённом разговоре с губернатором штата Чиуауа Мару Кампос относительно предполагаемого участия агентов ЦРУ в рейде на нарколабораторию, который состоялся в апреле. По словам президента, мексиканские власти не давали разрешения на эту операцию. Как сообщает Mexico News Daily, встреча политиков состоялась в прошлом месяце в международном аэропорту Сьюдад-Хуареса, и во время разговора обе повышали голос.

Разговор о предполагаемом участии ЦРУ

Шейнбаум заявила, что Кампос спросила её, почему президент якобы обвинила губернатора в государственной измене. Президент ответила, что не выдвигала такого обвинения, однако, по её словам, следствие должно выяснить, почему иностранные агенты якобы прибыли в Мексику без разрешения и без соблюдения Закона о национальной безопасности.

По версии Шейнбаум, Кампос отрицала, что санкционировала въезд агентов ЦРУ в Чиуауа, и возложила ответственность на своего бывшего генерального прокурора Сесара Хауреги. На прошлой неделе Хауреги был арестован по обвинениям на уровне штата и федерации, среди которых упоминается и государственная измена, связанная с предполагаемым участием ЦРУ в антинаркотической операции.

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Президент также сказала, что Кампос сообщила ей о якобы выявленных в Чиуауа коррупционных действиях бывшего прокурора. Шейнбаум заявила, что правоохранительные органы должны действовать в отношении Хауреги так же, как и в отношении любого другого человека, если будут выявлены незаконные действия.

Заявления о связях с наркоторговлей

Шейнбаум подтвердила, что Кампос во время их разговора заявила о якобы существующих связях президента партии Morena Ариадны Монтиель Рейес с наркоторговлей. Президент ответила, что губернатор должна предоставить доказательства, если располагает ими, и добавила, что до сих пор таких доказательств представлено не было. Шейнбаум назвала Монтиель честной женщиной, которая хорошо руководит Morena.

Проверки избирательного органа

Отдельно на пресс-конференции Шейнбаум высказалась о сообщениях, касающихся главы Национального избирательного института Гвадалупе Таддеи. По данным СМИ, Таддеи состоит в близких личных отношениях с бизнесменом Хосе Альфредо Эрнандесом Касильясом, семейные компании которого получали крупные контракты от INE. Президент поддержала проведение аудитов в избирательном органе и заявила, что там не должно быть «ни малейшего намёка на коррупцию». Таддеи отрицала какой-либо фаворитизм или коррупцию при заключении контрактов с компаниями, связанными с Эрнандесом Касильясом.

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