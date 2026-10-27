Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предлагает усилить федеральный закон о памятниках и археологических, художественных и исторических зонах, чтобы запретить окончательный вывоз из страны охраняемых произведений искусства. Предварительный проект документа об охране и сохранении культурного наследия был опубликован 15 октября, сообщает Mexico News Daily.

Запрет для частных владельцев

Инициатива должна устранить противоречие между действующим законом, который не предусматривает ограничений на экспорт культурно значимых произведений, и президентскими указами об отдельных художниках. Проект прямо запрещает окончательный экспорт объектов, находящихся в частной собственности, которые были признаны художественными или историческими памятниками и относятся к компетенции Национального института изящных искусств и литературы Мексики.

Документ также предоставляет институту полномочия исследовать, защищать, сохранять и реставрировать такие произведения, находящиеся в частных руках. В проекте отмечается, что это необходимо для обеспечения приоритета права на культуру над правом частной собственности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дела Кало и коллекция Гельмана

Десять президентских указов уже объявили национальным наследием работы Диего Риверы, Давида Альфаро Сикейроса, Хосе Клементе Ороско, Октавио Паса, Ремедиос Варо, Фриды Кало и Марии Искьердо. В то же время для произведений Риверы и Ороско действует исключение: их можно окончательно вывозить в музеи.

Вывоз из Мексики станковых картин, графических работ и технических документов Фриды Кало, принадлежащих частным владельцам и находящихся на территории страны, запрещен с 1984 года. Верховный суд должен рассмотреть обжалование этого указа, поданное владельцем картины «Автопортрет с медальоном». В 2010 году коллекционер Андрес Блаистен добился судебной защиты от запрета на экспорт работ Марии Искьердо, а соответствующий указ был признан неконституционным.

Инициатива Шейнбаум появилась на фоне спора о коллекции Гельмана, касающегося передачи 160 из 300 ее произведений Banco Santander в Кантабрии, Испания.

Читай нас в