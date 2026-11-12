Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 17–19 ноября будет находиться в Шэньчжэне, Китай, где выступит главным спикером на мероприятии Делового консультативного совета Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). О ее программе сообщил министр экономики Марсело Эбрард, пишет Mexico News Daily.

По словам Эбрарда, Шейнбаум и председатель КНР Си Цзиньпин будут единственными мировыми лидерами, которые выступят на пленарном заседании с участием членов Делового консультативного совета АТЭС. В этот совет, как отметил министр, входят более 1 000 представителей бизнеса из 21 экономики АТЭС.

Встречи с лидерами АТЭС

Президент Мексики также планирует двусторонние встречи с лидерами Китая, Канады, Австралии и Вьетнама. Эбрард добавил, что представители других экономик АТЭС также попросили о переговорах с мексиканской стороной, поэтому такие встречи могут состояться.

Шейнбаум также примет участие во встрече лидеров АТЭС. Темой мероприятия определено «Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для общего процветания». По данным Эбрарда, на страны АТЭС приходится 52% прямых иностранных инвестиций в Мексику, а сама Мексика примет встречу лидеров объединения в 2028 году.

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Инвестиции и переговоры с Соединенными Штатами

Шейнбаум заявила, что на бизнес-мероприятии расскажет о государственном экономическом плане Plan México, экономической модели страны и возможностях для инвестирования. Одной из целей плана является привлечение дополнительных иностранных инвестиций и увеличение доли национальной составляющей в продукции мексиканского производственного сектора.

Она также сказала, что не будет проводить двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Китай. В то же время Шейнбаум предположила, что может встретиться с ним на саммите G20 в клубе Мар-а-Лаго во Флориде в декабре, если появится такая возможность.

Президент Мексики подчеркнула, что ее встреча с Си Цзиньпином не должна создать проблем для торговых переговоров с Соединенными Штатами. Она отметила, что Мексика и США поддерживают постоянную связь по торговым вопросам.

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