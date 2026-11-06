Объем накопленных прямых инвестиций ЕС в странах за пределами блока на конец 2025 года составил €9,48 трлн, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. В то же время объем накопленных прямых инвестиций инвесторов из стран вне ЕС в блоке сократился на 2,8% — до €6,99 трлн, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Евростата.

Снижение инвестиционных позиций

На конец 2024 года объем накопленных прямых инвестиций ЕС в странах за пределами блока составлял €9,70 трлн. Объем прямых инвестиций инвесторов из-за пределов ЕС в блоке годом ранее равнялся €7,19 трлн.

Снижение объема входящих инвестиционных позиций продолжает тенденцию, которая длится с 2022 года. Тогда инвесторы из остального мира держали в ЕС прямые инвестиции на €7,88 трлн — это был самый высокий показатель с 2013 года.

Эти данные отражают накопленную стоимость прямых инвестиций через границы, а не потоки инвестиций за отдельный год. На организации специального назначения, которые создаются преимущественно для проведения финансовых операций и структурирования инвестиций, приходилось 26,2% всех инвестиционных позиций ЕС за рубежом. В структуре инвестиций из стран вне ЕС в блоке их доля составляла 33,3%.

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США и Великобритания среди главных партнеров

Крупнейшим направлением для инвестиций ЕС оставались Соединенные Штаты: €2,79 трлн, или 29,4% всех накопленных прямых инвестиций блока за его пределами. Великобритания заняла второе место с €1,88 трлн, или 19,8%, а Швейцария — третье с €812 млрд, или 8,6%.

Далее среди направлений инвестиций ЕС были Бразилия с €310 млрд и Канада с €246 млрд. Каймановы Острова и Мексика имели по 2,4% таких инвестиционных позиций, Китай без учета Гонконга и Сингапур — по 2,3%, а Бермудские Острова — 2%.

США также были крупнейшим источником прямых инвестиций в ЕС — €2,08 трлн, или 29,7% общего объема. За ними следовала Великобритания с €1,26 трлн, или 18,1%. Швейцария обеспечила €602 млрд, Каймановы Острова — €323 млрд, а Япония — €249 млрд.

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