В Саудовской Аравии совокупная чистая прибыль шести энергетических компаний, акции которых котируются на бирже Saudi Exchange, за первые девять месяцев 2026 года выросла на 42,8% — до 396,15 млрд саудовских риалов, или $105,64 млрд. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Наибольшую долю в этом результате обеспечила Saudi Aramco. Прибыль компании, причитающаяся акционерам, увеличилась на 36,1% — до 379,02 млрд риалов ($101,07 млрд). Это составляет около 95,7% общей прибыли сектора. Выручка Aramco и другие доходы, связанные с продажами, выросли на 20,8% — примерно до 1,52 трлн риалов ($405,33 млрд).

Рост прибыли Bahri и Petro Rabigh

National Shipping Company of Saudi Arabia, или Bahri, заняла второе место по чистой прибыли. Ее показатель вырос на 586,7% — до 9,98 млрд риалов ($2,66 млрд), а выручка увеличилась на 268,4% — до 26,1 млрд риалов. Компания получила выгоду от активизации морских перевозок и более высоких ставок фрахта, в частности в сегменте транспортировки нефти.

Rabigh Refining and Petrochemical Company, известная как Petro Rabigh, за девять месяцев получила около 6,7 млрд риалов ($1,79 млрд) чистой прибыли. Годом ранее компания фиксировала убыток в размере 3,29 млрд риалов. Ее выручка увеличилась на 113,6% — до 52,03 млрд риалов. Улучшению показателей способствовали более высокие операционные показатели комплекса, большие объемы продаж, более высокие цены на нефтепродукты и нефтехимическую продукцию, а также более низкие расходы на финансирование.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Более слабые результаты буровых компаний

Результаты части буровых компаний и Saudi Arabian Refineries Company были слабее. Чистая прибыль ADES Holding снизилась на 23% — до 459,8 млн риалов ($122,6 млн), хотя ее выручка выросла на 44%. На финансовый результат повлияли более низкая операционная маржа, более высокие расходы и временная приостановка нескольких региональных операций.

Прибыль Arabian Drilling Company упала на 90,6% — до 6,9 млн риалов ($1,84 млн), а выручка сократилась на 8,1%. Saudi Arabian Refineries Company, в свою очередь, увеличила чистый убыток на 24,4% — до 27,5 млн риалов ($7,33 млн), в частности из-за обесценения отдельных инвестиций и роста административных расходов.

В третьем квартале 2026 года совокупная чистая прибыль шести компаний выросла на 50,1% в годовом выражении — до 145,15 млрд риалов ($38,71 млрд). На фоне перебоев с поставками на Ближнем Востоке, удорожания энергоносителей и роста маржи переработки также улучшились квартальные результаты ExxonMobil, Shell и TotalEnergies.

Читай нас в