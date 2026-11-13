В Южной Корее совокупная чистая прибыль пяти крупнейших брокерских компаний в июле–сентябре составила 851,2 млрд вон, или около $640 млн. Это на 81,13% меньше, чем в предыдущем квартале, когда показатель достиг рекордных 4,51 трлн вон, сообщает Korea Herald.

Убыток Mirae Asset Securities

Наибольшее падение зафиксировала Mirae Asset Securities — крупнейшая в стране брокерская компания по объему собственного капитала. После чистой прибыли в размере 1,91 трлн вон во втором квартале компания завершила третий квартал с чистым убытком 405,6 млрд вон и операционным убытком 502,3 млрд вон. Годом ранее ее чистая прибыль за этот период составляла 343,8 млрд вон.

На результат Mirae Asset Securities повлияли значительные убытки от переоценки собственных инвестиционных активов. Среди причин издание называет снижение оценки доли компании в американской аэрокосмической компании SpaceX, а также укрепление южнокорейской воны к доллару США.

Спад торговли на фондовом рынке

Другие крупные брокеры остались прибыльными, но их квартальные показатели также снизились. Чистая прибыль Korea Investment & Securities составила 281,8 млрд вон, что на 70,23% меньше, чем кварталом ранее. Kiwoom Securities заработала 238,6 млрд вон, сократив прибыль на 64,95%.

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У Samsung Securities чистая прибыль уменьшилась на 27,7%, до 352,8 млрд вон, а NH Investment & Securities сообщила о снижении на 21,62%, до 383,6 млрд вон. Среди факторов ухудшения результатов — охлаждение фондового рынка, меньшая торговая активность и сокращение участия розничных инвесторов.

Среднедневная стоимость торгов на корейских рынках, с учетом Korea Exchange и альтернативной платформы Nextrade, в третьем квартале упала на 36,24% — со 118,1 трлн до 75,3 трлн вон. В октябре она дополнительно снизилась на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 38,1 трлн вон.

В то же время результаты за девять месяцев остаются высокими благодаря прибыли первого полугодия. Korea Investment & Securities отчиталась о 2,01 трлн вон чистой прибыли за январь–сентябрь, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Mirae Asset Securities за тот же период получила рекордные 2,50 трлн вон, или на 148,2% больше в годовом выражении.

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