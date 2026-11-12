В Саудовской Аравии совокупная чистая прибыль девяти транспортных и логистических компаний, акции которых котируются на Saudi Exchange, за первые девять месяцев 2026 года выросла на 20,7% — до 1,063 млрд саудовских риялов, или $283,5 млн. Их общая выручка увеличилась на 13% — до 18,08 млрд риялов ($4,82 млрд), сообщает Asharq Al-Awsat.

Логистика и порты стали драйверами

Наибольшую чистую прибыль в секторе получила SAL Saudi Logistics Services — около 579,9 млн риялов, что на 16,9% больше, чем годом ранее. На компанию пришлось примерно 54,6% совокупной прибыли девяти предприятий, а ее выручка выросла на 28,2% — до 1,54 млрд риялов.

SISCO Holding нарастила чистую прибыль на 140,7%, до 148,5 млн риялов. Компания связала результат с улучшением работы портового направления, увеличением объемов обработки грузов и развитием логистических операций. Чистая прибыль SAPTCO выросла примерно на 521% — с 13,1 млн до 81,5 млн риялов, при этом ее выручка повысилась на 13,8%.

В материале отмечается, что нарушения морских перевозок через Ормузский пролив и Красное море побудили судоходные компании искать альтернативные маршруты. Порты Саудовской Аравии на побережьях Аравийского залива и Красного моря, а также наземные транспортные сети страны создают дополнительные возможности для перевозки грузов, складской логистики и развития логистических коридоров.

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Прокат автомобилей и авиационные сервисы под давлением

United International Transportation Company, работающая под брендом Budget Saudi, заняла второе место по прибыли — 199,6 млн риялов, однако это на 19,7% меньше показателя годом ранее. Ее выручка при этом выросла на 11%, до 1,91 млрд риялов. Компания объяснила снижение прибыли меньшей загрузкой парка краткосрочной аренды, более медленным продлением долгосрочных контрактов и переходом клиентов на более дешевые категории автомобилей.

Theeb Rent a Car сократила чистую прибыль на 52,2%, до 68,4 млн риялов, а Lumi Rental — на 61,3%, до 61,9 млн риялов. flynas сократила чистый убыток на 83,9% — до 95,7 млн риялов, тогда как Saudi Ground Services перешла от прибыли в 298,5 млн риялов в январе—сентябре 2025 года к чистому убытку в 28,6 млн риялов.

В третьем квартале девять компаний вместе заработали около 413,1 млн риялов чистой прибыли. SAL получила 231,9 млн риялов, SISCO Holding — 63,1 млн риялов, а flynas вернулась к прибыльности с чистым доходом около 27 млн риялов после убытков во втором квартале.

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