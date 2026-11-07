В Танзании чистая прибыль телекоммуникационной и платежной компании Vodacom Tanzania за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября 2026 года, выросла на 182,7% — до 117,8 млрд танзанийских шиллингов, или около 44 млн долларов. Годом ранее показатель составлял 41,7 млрд шиллингов. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на промежуточную отчетность компании для фондовой биржи Дар-эс-Салама.

Выручка и операционный результат

Выручка Vodacom Tanzania выросла на 19% — до 1,08 трлн шиллингов, или примерно 407 млн долларов. В то же время сервисная выручка, которая не включает продажи телефонов, увеличилась на 20,8%. EBITDA выросла на 33,1%, до 425,8 млрд шиллингов, а операционная прибыль увеличилась на 126,9% — до 239 млрд шиллингов.

Компания объяснила существенный рост операционной прибыли снижением амортизационных расходов на 13%. В предыдущем году в эти расходы вошла ускоренная амортизация оборудования, замененного в рамках программы модернизации сети. Без учета эффекта этих прошлогодних расходов и валютных колебаний базовый показатель EBITDA, по оценке компании, вырос на 26,6%.

Рост M-Pesa и мобильного интернета

Выручка сервиса мобильных платежей M-Pesa увеличилась на 26,2% — до 443,3 млрд шиллингов. Число его пользователей выросло на 14,1%, а сумма и количество транзакций, по данным Vodacom Tanzania, увеличились почти на 40% каждая.

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Доходы от мобильного интернета выросли на 24,6% и достигли 319,2 млрд шиллингов. Число пользователей смартфонов увеличилось на 15,3%, а объем передачи данных — на 19,2%. В то же время выручка от голосовых услуг выросла на 5,5%, до 174,5 млрд шиллингов.

Инвестиции в сеть

Количество клиентов по внутренней методике компании выросло на 17% — до 29,2 млн. Капитальные расходы Vodacom Tanzania увеличились до 246 млрд шиллингов против 150,8 млрд шиллингов годом ранее: средства направили на модернизацию радиосети и расширение покрытия 4G и 5G.

Компания ожидает, что в среднесрочной перспективе сервисная выручка будет расти низкими двузначными темпами. Плановый уровень капитальных расходов определен в пределах 13–16% выручки.

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