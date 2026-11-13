Жители высокогорных деревень Чхангру и Тинкар в непальском округе Дарчула готовятся в ноябре покинуть свои дома на шесть месяцев из-за сильных снегопадов и морозов. К апрелю оба поселения, расположенные возле границ с Китаем и Индией, должны полностью опустеть, сообщает Kathmandu Post.

Подготовка перед отъездом

В Тинкаре насчитывается 75 домохозяйств, в Чхангру — 124, а общая численность населения составляет около 1 200 человек. Зимой снег долго не тает, поэтому местные жители уезжают в административный центр округа Халангу и другие более низкие районы. Ежегодное сезонное переселение здесь называют kuncha sarne.

Перед дорогой семьи хранят урожай, заготавливают дрова и корм для скота, сушат листья для подстилки и откладывают запасы картофеля, бобов и муки. Жители также готовят сушеные заготовки из choto — крупной разновидности редьки. На полях сеют чеснок, горох, кориандр и зелень горчицы, чтобы весной вернуться к уже взошедшим растениям.

В деревнях только один сельскохозяйственный сезон в год, а животноводство является главным источником дохода населения. Молочных коров семьи берут с собой, а других животных оставляют в местах с хорошими пастбищами под присмотром пастухов. Семьи совместно нанимают пастухов и распределяют расходы в зависимости от количества скота.

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Перед отъездом каждое домохозяйство проводит ритуалы в честь своего родового божества, приглашает соседей на угощение, а затем община совершает совместное богослужение. После этого жители покидают деревни в один день.

Неделя пешком через Индию

Дорога в низины занимает примерно неделю пешком и проходит через территорию Индии. Путешествие особенно сложно для детей, пожилых людей, людей с инвалидностью, беременных женщин и женщин, сопровождающих скот.

Местные жители жалуются, что оползни повредили несколько участков тропы между Тинкаром и Чхангру, а также вьючную дорогу от Чхангру до Думлинга. Часть маршрута ремонтировали при участии жителей, Вооруженной полиции и полиции Непала, однако он по-прежнему остается сложным для передвижения. По данным издания, четыре года назад на ремонт маршрута потратили около 15,4 млн непальских рупий, но жители по-прежнему вынуждены проходить через Индию.

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