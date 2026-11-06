В Великобритании принц Гарри и еще пятеро истцов подали в Апелляционный суд заявления с просьбой разрешить обжаловать решение по делу против издателя Daily Mail — компании Associated Newspapers. Об этом сообщает The Guardian.

Вместе с Гарри заявления подали Дорин Лоуренс, Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш, а также актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост. В июле судья Никлин отклонил их иски, указав, что истцы не доказали незаконное получение какой-либо информации.

Ходатайство об апелляции

Представитель истцов заявил, что они просят пересмотреть как отказ в удовлетворении исков, так и решение о возмещении судебных расходов. По их мнению, эти решения являются беспрецедентными и содержат правовые и фактические ошибки.

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Сотрудники суда подтвердили подачу ходатайства в Апелляционный суд. Письменное решение судьи объемом 436 страниц было вынесено после 11-недельного разбирательства. Судья также отметил, что нельзя делать вывод о незаконном происхождении материала, если существовал законный и реалистичный способ получить информацию.

Аргументы сторон и расходы

Во время слушаний адвокаты истцов утверждали, что частные детективы, внештатные журналисты и сотрудники Associated Newspapers перехватывали голосовые сообщения, прослушивали стационарные телефоны и получали данные путем обмана. Представители издателя, в свою очередь, заявляли, что журналисты Daily Mail и Mail on Sunday использовали законные источники, в том числе друзей, представителей, предыдущие публикации, материалы фрилансеров, других газет и информационных агентств.

После проигрыша дела Гарри и другие истцы столкнулись с судебными расходами на сумму более 50 млн фунтов стерлингов. В августе судья постановил, что они должны выплатить издателю 9 544 355 фунтов стерлингов в течение семи дней в качестве первоначального взноса в счет возмещения расходов до дальнейших слушаний по окончательной сумме.

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