Принц Гарри посетил раненых военных во Львове — Der Spiegel

Британский принц Гарри без предварительного объявления посетил Львов в Украине, где встретился с ранеными ветеранами войны в реабилитационной клинике. По данным источника, во время разговора с военными он сказал, что они выигрывают войну.

Визит держали в тайне

О поездке сообщили лишь после того, как Гарри покинул Украину. Как пишет Der Spiegel со ссылкой на агентство PA, визит не разглашали из соображений безопасности. Это была четвертая поездка Гарри в Украину с начала российской агрессии.

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Принц также посмотрел матч по регби на колясках в спортивном зале школы. Игроки соревновались за места в украинской команде на Invictus Games — международном турнире для раненых и больных военнослужащих и ветеранов, основанном Гарри.

Подготовка к Invictus Games

Следующие Invictus Games должны состояться в следующем году в Бирмингеме. По информации The Guardian, которую приводит Der Spiegel, Украина планирует отправить на турнир около 60 участников и участниц. Гарри также заявил, что при каждом возвращении в Украину ощущает гостеприимство и тепло.

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