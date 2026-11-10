Принц Гарри во время мероприятия по онлайн-безопасности детей в Европейском парламенте в Брюсселе, Бельгия, призвал ввести более строгие правила для социальных платформ. Герцог Сассекский заявил, что крупные технологические компании создают мир «хаоса», разделения и безответственности.

Призыв к более строгим правилам

Гарри выступил 10 ноября на мероприятии, посвященном защите несовершеннолетних в интернете. Он подчеркнул необходимость защитить детей от контента, который может подтолкнуть к самоубийству или самоповреждению, сообщает Politico Europe.

Герцог также выразил обеспокоенность политикой конфиденциальности платформ. По его словам, такие правила могут не позволить родителям узнать, как умерли их дети. Жена Гарри Меган Маркл присутствовала на мероприятии, но отказалась от запланированного выступления на панельной дискуссии.

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Планы Еврокомиссии

Онлайн-платформы в ЕС уже регулируются Актом о цифровых услугах. Европейская комиссия также готовит специальный режим для несовершеннолетних в рамках инициативы Kids Act. Предложение предусматривает запрет для детей младше 13 лет пользоваться большинством социальных платформ и формализацию требований к родительскому контролю.

Визит герцога и герцогини Сассекских привлек значительное внимание СМИ и сотрудников Европарламента. На мероприятие также пришли депутаты Комитета по внутреннему рынку, который ведет от имени парламента переговоры по Kids Act, в частности венгерская консерватор Дора Давид и словацкая либералка Вероника Цифрова Остриньова.

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