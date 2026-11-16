Принц Уильям и принцесса Кэтрин прибыли в Индию с трехдневным визитом. Это их первая совместная зарубежная поездка с тех пор, как у Кэтрин в 2024 году диагностировали рак, сообщает The Independent.

Церемония Earthshot Prize в Мумбаи

Королевская чета начнет визит в Мумбаи, где во вторник состоится церемония вручения премии Earthshot Prize. Основанная Уильямом экологическая инициатива отмечает пятерых победителей, каждый из которых получает 1,3 млн долларов, или 1 млн фунтов стерлингов, на развитие решений для противодействия изменению климата.

Ожидается, что церемония в Индии станет самой масштабной с момента учреждения премии в 2020 году. Среди ее участников должны быть легенда индийского крикета Сачин Тендулкар, актеры Алия Бхатт и Рами Малек, а британская группа Take That впервые выступит в Индии.

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Уильям заявил в социальных сетях, что Индия внесла «чрезвычайный вклад» в Earthshot за последние шесть лет и имеет больше финалистов и победителей премии, чем любая другая страна.

Встреча с Нарендрой Моди

Супруги также посетят мероприятия, посвященные индийским индустриям крикета, моды и кино. После Мумбаи они отправятся в Нью-Дели, где в среду запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Уильям и Кэтрин в последний раз встречались с Моди во время предыдущего визита в Индию десять лет назад.

Кэтрин объявила, что проходит лечение от рака, в марте 2024 года после серьезной операции на брюшной полости. В январе 2025 года она сообщила о ремиссии и постепенно вернулась к выполнению публичных обязанностей. В мае она совершила поездку в Италию без Уильяма — это было ее первое зарубежное мероприятие после постановки диагноза.

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