В Мумбаи, Индия, принц Уильям вручил пяти победителям премии Earthshot Prize по 1 млн фунтов стерлингов, или около 1,3 млн долларов. Награды присудили за решения в сферах чистого транспорта, возобновляемой энергетики, сохранения лесов и защиты морских экосистем, сообщает The Independent.

Пять победителей премии

Победителей выбрали среди 15 финалистов. Награду получила Mahindra Last Mile Mobility за инициативы в сфере электрического транспорта. Кампанию PFAS-Free France отметили за работу по запрету токсичных так называемых вечных химикатов.

Также победителями стали Niue Ocean Wide Trust за защиту морских экосистем и Ørsted за развитие офшорной ветроэнергетики. Пятую награду получил Бутан за сохранение гималайских лесов.

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Церемония в Мумбаи

Церемония состоялась в конференц-центре Jio World Convention Centre в Мумбаи и стала центральным событием трехдневного визита принца и принцессы Уэльских в Индию. В мероприятии приняли участие представители Болливуда, изобретатели, предприниматели и защитники окружающей среды.

Уильям основал Earthshot Prize через свой Royal Foundation в 2020 году. Цель премии — поддерживать изобретателей и предпринимателей, разрабатывающих технологии для противодействия глобальному потеплению и смягчения его последствий. Во время визита в Мумбаи Уильям и Кэтрин также сыграли в уличный крикет, проехались на электрической рикше и встретились с представителями индийской индустрии крикета, моды и кино.

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